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Финансы ,  
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Курс доллара упал ниже ₽68

Курс доллара продолжил снижение и упал ниже ₽68
Евро/Рубль EUR/RUB ₽72,303 -1,7% Купить
Доллар/Рубль USD/RUB ₽68,118 -1,21% Купить
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Курс доллара опустился до 67,7 руб., свидетельствуют данные Московской биржи на 12:49 мск. Евро торгуется по 71,9 руб.

Курс доллара начал снижаться 22 декабря после 8 дней роста, тогда он и опустился ниже 69 руб. Курс евро также снизился — до 73,5 руб.

В предыдущие восемь торговых сессий на Мосбирже курсы доллара и евро росли. Тогда как 12 декабря доллар торговался по 62,8 руб, а евро — по 66,3 руб., уже 21 декабря американская валюта стоила 70,9 руб., европейская — 75,6 руб.

22 декабря курс евро впервые с 27 апреля превысил 77 руб. Доллар впервые с 29 апреля достиг 72 руб.

Причиной разворота рубля эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин назвал перекупленность валют и большое количество быстро фиксируемых спекулятивных позиций, которые привели к резкому снижению валют по отношению к рублю.

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