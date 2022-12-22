На Сиверской ГЭС в Ленинградской области произошло подтопление

На Сиверской гидроэлектростанции (ГЭС) в Ленинградской области произошло подтопление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Угрозы жизни и здоровью населения, а также ущерба объектам инфраструктуры от подтопления на Сиверском гидроузле нет: организовано регулирование верхней и нижних плотин каскада реки Оредеж. Проведены первичные противоаварийные работы по предотвращению понижения уровня воды в верхнем водоеме гидросооружения», — сказали в пресс-службе.

О прорыве на гидроэлектростанции в Гатчинском районе писал 47news со ссылкой на главу администрации Сиверского поселения Дмитрия Румянцева. «Напором воды вырвало пару досок. Угрозы населению нет, поблизости нет жилых домов. На месте работают аварийные бригады», — сообщил Румянцев.

РБК обратился за комментариями в администрацию Сиверского городского поселения.

Сиверская ГЭС входит в каскад из шести ГЭС на реке Оредеж. Станция была введена в эксплуатацию в 1957 году и остановлена в 1973 году. Сейчас она используется как пешеходный мост.