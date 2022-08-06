В Санкт-Петербурге из-за сильного дождя подтопило Московский вокзал
На Санкт-Петербург обрушился сильный ливень, подтоплен Московский вокзал, ветер переворачивает остановки и валит деревья.
В метрополитене сообщили 78.ru, что аварийные службы борются с подтоплениями станций, используя песок.
«Сейчас станция «Площадь Восстания» со стороны Лиговского проспекта работает в обычном режиме. Воду откачивают, делаем все возможное», — сообщили в пресс-службе.
В городе объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за ливней и порывов ветра до 27 м/с. Как передает «Водоканал», циклон движется на город со стороны Прибалтики. Основной удар стихии ожидается с 15:00 до 19:00 6 августа.
«Из-за выпадения сверхрасчетного количества атмосферных осадков по всей территории города система канализации работает в режиме максимальной гидравлической нагрузки», — предупредили в «Водоканале».
В ГУ МЧС предупредили, что в воскресенье, 7 августа, в городе также ожидаются грозы, ливни и усиление ветра порывами до 15 м/с.