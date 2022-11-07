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Путин увеличил число сотрудников прокуратуры почти на 3 тыс.
Путин увеличил штатную численность органов прокуратуры на 2788 человек
Штатная численность органов прокуратуры России увеличилась на 2788 человек, до 54 198. Указ об этом подписал президент Владимир Путин.
Штат военной прокуратуры увеличился на 382 человека и составил 3583 сотрудника (в том числе 2418 военнослужащих и 1165 гражданских сотрудников).
Документ вступает в силу сегодня. В указе говорится, что для увеличения штатной численности правительство должно выделить Генпрокуратуре дополнительные бюджетные ассигнования из федерального бюджета.
Последний раз Путин увеличивал число сотрудников прокуратуры в октябре — до 51 410. Штат военной прокуратуры тогда вырос до 3201 человека, из которых 2162 должны были быть военнослужащими.