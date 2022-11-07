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Путин увеличил число сотрудников прокуратуры почти на 3 тыс.

Путин увеличил штатную численность органов прокуратуры на 2788 человек
Фото: Семен Майстерман / ТАСС
Фото: Семен Майстерман / ТАСС

Штатная численность органов прокуратуры России увеличилась на 2788 человек, до 54 198. Указ об этом подписал президент Владимир Путин.

Штат военной прокуратуры увеличился на 382 человека и составил 3583 сотрудника (в том числе 2418 военнослужащих и 1165 гражданских сотрудников).

Документ вступает в силу сегодня. В указе говорится, что для увеличения штатной численности правительство должно выделить Генпрокуратуре дополнительные бюджетные ассигнования из федерального бюджета.

Последний раз Путин увеличивал число сотрудников прокуратуры в октябре — до 51 410. Штат военной прокуратуры тогда вырос до 3201 человека, из которых 2162 должны были быть военнослужащими.

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прокуратура Владимир Путин указ

Владимир Путин

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