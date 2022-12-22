Болгарский посол сообщил, что Lufthansa назвала его страну частью России

Фото: Thomas Lohnes / Getty Images

Немецкая авиакомпания Lufthansa отказалась предоставить сопровождающего для помощи 12-летнему сыну болгарского посла в США Георгия Панайотова, объяснив это тем, что «Болгария — часть России». Об этом дипломат сообщил в своем Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Сын посла летел из Франкфурта-на-Майне в болгарскую столицу Софию на Рождество. По словам посла, он заказал мальчику помощника, который должен был встретить его во Франкфурте и посадить в самолет. Панайотов объяснил необходимость тем, что «аэропорт имеет огромные размеры», а его сыну всего 12 лет и никогда он в одиночку не путешествовал.

Компания подтвердила, что предоставит услугу, но в день полета отменила ее, хотя все было оплачено, рассказал посол. «В центральном офисе авиакомпании объяснили причину: «Болгария — часть Российской Федерации», — утверждает Панайотов. Посол позже сообщил, что добраться до самолета в Болгарию его сыну помог экипаж воздушного судна.

Lufthansa пояснила болгарской газете «24 часа», что сын посла уже достаточно взрослый и «не имеет права на помощника». Однако персонал в аэропорту Франкфурта заметил, что мальчик искал помощи, поэтому сотрудники провели его к соответствующему выходу на стыковочный рейс в Софию, отметили в компании. Как добавили в Lufthansa, «Болгария является членом ЕС, и ограничений на поездки из Франкфурта нет».