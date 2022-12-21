Власти заявили о защите от завоза крымской лихорадки из Афганистана

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Вспышка неизвестного заболевания в Афганистане, по предварительным данным, вызвана распространением крымской геморрагической лихорадки, которая передается преимущественно через укусы клещей, сообщает Роспотребнадзор в телеграм-канале.

«Вспышки болезни фиксируются в Афганистане на протяжении нескольких десятилетий. Большинство случаев отмечено в провинциях Херат, Кабул, Балх, Тахар», — отмечается в публикации.

Ведомство заверяет, что россиянам не нужно опасаться распространения этого заболевания, поскольку между Россией и Афганистаном нет прямого авиасообщения, а также потому, что принимаются все необходимые меры по предотвращению завоза опасных инфекций.

Ранее телеканал Tolo News со ссылкой на департамент общественного здравоохранения афганской провинции Забул сообщил в Facebook (принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в России), что в округе Шаджви распространяется неизвестное заболевание, симптомами которого являются сильная лихорадка и кровотечение из носа. По данным ведомства, болезнью заразились не менее 80 человек, двое детей умерли.

Конго-крымскую геморрагическую лихорадку вызывает передаваемый клещами вирус (Nairovirus) семейства Bunyaviridae. Он вызывает вспышки тяжелой вирусной геморрагической лихорадки с коэффициентом летальности 10–40%.

Людям вирус может передаться при укусах клещей или при контакте с инфицированными кровью или тканями животных во время забоя. В числе симптомов этого заболевания — повышенная температура, мышечная боль, головокружение, боли в шее, спине или пояснице, воспаление глаз.