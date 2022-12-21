Власти заявили о защите от завоза крымской лихорадки из Афганистана

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 декабря
EUR ЦБ: 75,09 (+1,75) Инвестиции, 16:13
Курс доллара на 22 декабря
USD ЦБ: 70,53 (+1,52) Инвестиции, 16:13
СБУ назвала обязанностью Киева «перерезать логистику» через Крымский мост Политика, 20:54
В Аргентине захотели выпустить банкноты с Месси в честь победы на ЧМ Спорт, 20:46
Зеленский прибыл в США Политика, 20:44
Посла Франции вызвали в МИД из-за заявления о взрыве в Русском доме в ЦАР Политика, 20:30
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:23
В Москве на территории Боткинской больницы произошел пожар Общество, 20:12
Интеллигентность 2.0: как воспитать в себе тягу к прекрасному РБК и ГАЛС, 20:09
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
США выделили Украине новый пакет помощи почти на $2 млрд Политика, 20:06
Власти заявили о защите от завоза крымской лихорадки из Афганистана Общество, 20:00
Квартира в старинном районе Москвы: почему это вложение актуально всегда РБК и Амарант, 20:00
Вышел финальный трейлер приключенческого боевика «Гром: Трудное детство» Life, 19:57
Жамнов продолжит работу главным тренером сборной России по хоккею Спорт, 19:57
В Москве уроженца Таджикистана арестовали по делу о госизмене Общество, 19:40
Что общего между космическим кораблем, протезом и дизайнерским стулом РБК и Росатом, 19:35
Общество ,  
0 

Власти заявили о защите от завоза крымской лихорадки из Афганистана

Роспотребнадзор: россиянам не следует бояться из-за вспышки лихорадки в Афганистане
Фото: Paula Bronstein / Getty Images
Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Вспышка неизвестного заболевания в Афганистане, по предварительным данным, вызвана распространением крымской геморрагической лихорадки, которая передается преимущественно через укусы клещей, сообщает Роспотребнадзор в телеграм-канале.

«Вспышки болезни фиксируются в Афганистане на протяжении нескольких десятилетий. Большинство случаев отмечено в провинциях Херат, Кабул, Балх, Тахар», — отмечается в публикации.

Ведомство заверяет, что россиянам не нужно опасаться распространения этого заболевания, поскольку между Россией и Афганистаном нет прямого авиасообщения, а также потому, что принимаются все необходимые меры по предотвращению завоза опасных инфекций.

Ранее телеканал Tolo News со ссылкой на департамент общественного здравоохранения афганской провинции Забул сообщил в Facebook (принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в России), что в округе Шаджви распространяется неизвестное заболевание, симптомами которого являются сильная лихорадка и кровотечение из носа. По данным ведомства, болезнью заразились не менее 80 человек, двое детей умерли.

Конго-крымскую геморрагическую лихорадку вызывает передаваемый клещами вирус (Nairovirus) семейства Bunyaviridae. Он вызывает вспышки тяжелой вирусной геморрагической лихорадки с коэффициентом летальности 10–40%.

Людям вирус может передаться при укусах клещей или при контакте с инфицированными кровью или тканями животных во время забоя. В числе симптомов этого заболевания — повышенная температура, мышечная боль, головокружение, боли в шее, спине или пояснице, воспаление глаз.

Читайте на РБК Pro
Безотказность — это зависимость. Как научиться говорить «нет» окружающим
Не спится: какие методы борьбы с бессонницей эффективнее лекарств
Срочно и со скидкой до 25%: как мобилизация изменила рынок недвижимости
От рыболовства до лидерства на рынке СПГ: как разбогател Катар
Теги
лихорадка Афганистан Роспотребнадзор болезнь
Материалы по теме
Ученые оценили опасность штамма конго-крымской геморрагической лихорадки
Общество
В России обнаружили новый штамм конго-крымской геморрагической лихорадки
Общество
В Роспотребнадзоре допустили появление в России лихорадки Западного Нила
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter