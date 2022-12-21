Путин открыл Ковыктинское месторождение и участок «Силы Сибири»

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Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции поучаствовал в церемонии ввода в эксплуатацию Ковыктинского месторождения и участка газопровода «Сила Сибири». Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Мы запускаем уникальное Ковыктинское газоконденсатное месторождение — крупнейшее в Восточной Сибири. Его извлекаемые запасы — 1,8 трлн куб. м газа», — сказал глава государства. Для доставки газа построен трубопровод длиной в 800 км — до Чаяндинского месторождения в Якутии.

Путин отметил, что на востоке России создается «мощный, стратегически важный производственный комплекс», включающий в себя добычу, транспортировку и переработку природного газа. По словам президента, он позволит России снабдить топливом как собственные мероприятия, так и зарубежных партнеров.

Газопровод «Сила Сибири» проходит по территории Иркутской области, Амурской области и Якутии.

Лицензия на разработку Ковыктинского месторождения «Газпром» перешла к в 2011 году после признания банкротом предыдущего владельца компании «РУСИА Петролеум». За имущественный комплекс компании «Газпром» заплатил 25,8 млрд руб. при стартовой стоимости более 15 млрд руб.

Месторождение открыто в 1987 году на территории Жигаловского и Казачинско-Ленского районов Иркутской области. Кроме метана месторождение содержит пропан, бутан и значительные объемы гелия.

По размеру извлекаемых запасов месторождение относится к категории уникальных: 1,8 трлн куб. м газа и 65,7 млн т газового конденсата (извлекаемые). Его планируемая проектная мощность — 27 млрд куб. м газа в год.

По газопроводу «Сила Сибири» Россия экспортирует топливо в Китай, контракт был заключен в 2014 году. Он рассчитан на поставки 38 млрд куб. м газа в год на 30 лет. Сам газопровод запустили в 2019 году, на полную мощность он должен выйти в 2024 году.

Газ в этот газопровод поступает с Чаяндинского месторождения в Якутии. В феврале 2022 года также был подписан долгосрочный договор купли-продажи природного газа по дальневосточному маршруту. После выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на 10 млрд куб. м и в совокупности достигнет 48 млрд куб. м в год.

В середине декабря «Газпром» обновил исторический рекорд поставок газа по газопроводу «Сила Сибири» в Китай за сутки — 17 декабря суточные контрактные обязательства были превышены на 16,6%.