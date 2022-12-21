Путин открыл Ковыктинское месторождение и участок «Силы Сибири»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 декабря
EUR ЦБ: 75,09 (+1,75) Инвестиции, 16:13
Курс доллара на 22 декабря
USD ЦБ: 70,53 (+1,52) Инвестиции, 16:13
Собянин назвал приоритеты развития Москвы на 2023 год Недвижимость, 16:16
Как заправляют машины размером с дом РБК и Норникель, 16:07
Путин исключил милитаризацию экономики России Политика, 16:05
Путин назвал ситуацию на Украине «нашей общей трагедией» Политика, 16:03
Названы самые дорогие картины, проданные на аукционах в 2022 году Life, 16:02
Шойгу предложил увеличить численность военнослужащих до 1,5 млн Политика, 15:59
Правила этикета: интеллигентный тест РБК и ГАЛС, 15:56
Действительно полезный подарок
Интенсивы РБК Pro — возможность освоить востребованный навык за неделю
Подарить интенсив
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:54
Ракова объявила о начале акции «Добрая елка мэра Москвы» Город, 15:50
Шойгу заявил о необходимости создать два новых военных округа Политика, 15:46
Путин потребовал использовать данные о силах НАТО в строительстве армии Политика, 15:45
Шойгу предложил поменять возраст призыва на военную службу Политика, 15:44
Как создать мощный стриминг РБК и Cloud, 15:44
Почему по позе нельзя «читать» людей и как научиться понимать их лучше Pro, 15:43
Политика ,  
0 

Путин открыл Ковыктинское месторождение и участок «Силы Сибири»

Путин принял участие в запуске Ковыктинского месторождения и участка «Силы Сибири»
Фото: Михаил Куравлев / РИА Новости
Фото: Михаил Куравлев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции поучаствовал в церемонии ввода в эксплуатацию Ковыктинского месторождения и участка газопровода «Сила Сибири». Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Мы запускаем уникальное Ковыктинское газоконденсатное месторождение — крупнейшее в Восточной Сибири. Его извлекаемые запасы — 1,8 трлн куб. м газа», — сказал глава государства. Для доставки газа построен трубопровод длиной в 800 км — до Чаяндинского месторождения в Якутии.

Путин отметил, что на востоке России создается «мощный, стратегически важный производственный комплекс», включающий в себя добычу, транспортировку и переработку природного газа. По словам президента, он позволит России снабдить топливом как собственные мероприятия, так и зарубежных партнеров.

Газопровод «Сила Сибири» проходит по территории Иркутской области, Амурской области и Якутии.

Лицензия на разработку Ковыктинского месторождения «Газпром» перешла к  в 2011 году после признания банкротом предыдущего владельца компании «РУСИА Петролеум». За имущественный комплекс компании «Газпром» заплатил 25,8 млрд руб. при стартовой стоимости более 15 млрд руб.

Месторождение открыто в 1987 году на территории Жигаловского и Казачинско-Ленского районов Иркутской области. Кроме метана месторождение содержит пропан, бутан и значительные объемы гелия. 

Читайте на РБК Pro
Фото: Paula Bronstein / Getty Images Матерные KPI: чем ругань на рабочем месте может помочь коллективу
Фото: Joe Raedle / Getty Images Военное положение и особые режимы в регионах: что грозит вашему имуществу
Фото: Shutterstock «1С» для управленца: пять сложностей самостоятельной настройки
Предприниматель из России открывает счет за рубежом: 5 главных вопросов
Четыре налоговых нововведения, которые ожидают бизнес в 2023 году
Фото: Mike Windle / Getty Images Виски — только дома, спорт — ночью: «странные» привычки Марка Андриссена
Фото: Astrid Riecken / Getty Images Почему ходить на прогулки зимой может быть полезнее, чем летом
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости Электронные документы для перевозок на транспорте: что несет 2023 год

По размеру извлекаемых запасов месторождение относится к категории уникальных: 1,8 трлн куб. м газа и 65,7 млн т газового конденсата (извлекаемые). Его планируемая проектная мощность — 27 млрд куб. м газа в год.

По газопроводу «Сила Сибири» Россия экспортирует топливо в Китай, контракт был заключен в 2014 году. Он рассчитан на поставки 38 млрд куб. м газа в год на 30 лет. Сам газопровод запустили в 2019 году, на полную мощность он должен выйти в 2024 году.

Газ в этот газопровод поступает с Чаяндинского месторождения в Якутии. В феврале 2022 года также был подписан долгосрочный договор купли-продажи природного газа по дальневосточному маршруту. После выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на 10 млрд куб. м и в совокупности достигнет 48 млрд куб. м в год.

В середине декабря «Газпром» обновил исторический рекорд поставок газа по газопроводу «Сила Сибири» в Китай за сутки — 17 декабря суточные контрактные обязательства были превышены на 16,6%.

Теги
Персоны
Ковыкта Владимир Путин Открытие месторождение Сила Сибири

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
В Турции открыли нефтяное месторождение с запасами 150 млн барр.
Бизнес
«Зарубежнефть» получит доли Equinor и Total в Харьягинском месторождении
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter