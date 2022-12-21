Умер гитарист группы «Танцы минус»

Антон Хабибулин (Фото: Танцы Минус / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Гитарист рок-группы «Танцы минус» Антон Хабибулин умер. Об этом РБК сообщил основатель коллектива Вячеслав Петкун.

По его словам, Хабибулин умер 20 декабря в реанимации одной из московских больниц после операции в связи с обострением хронического заболевания.

Группа «Танцы минус» была основана в 1995 году и выпустила шесть студийных альбомов. Хабибулин присоединился к коллективу в 2006-м. Последний релиз группы — мини-альбом «Круги» — состоялся в октябре этого года.

Группа несколько раз получала премии «Золотой граммофон», в частности, в 2009 году — за песню «Оно». За эту же композицию коллектив номинировался на премию «Нашего радио» «Чартова дюжина» в номинации «Музыка».

Хабибулин также сотрудничал с группами «Моральный Кодекс» и «СБПЧ».