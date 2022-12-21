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Умерла старшая дочь Пабло Пикассо

Старшая дочь Пабло Пикассо Майя Руис-Пикассо умерла в возрасте 87 лет

Старшая дочь испанского художника Пабло Пикассо Майя Руис-Пикассо умерла в возрасте 87 лет, сообщил в Twitter министр культуры и спорта Испании Микель Исета.

Министр переслал ссылку на сообщение газеты El Periodico, которая, в свою очередь, ссылалась на заявление юриста семьи Руис-Пикассо Ришара Малки. Причина смерти дочери художника в нем не уточнялась. El Pais пишет, что она умерла «в окружении своей семьи».

Руис-Пикассо родилась в 1935 году в пригороде Парижа Булонь-Бийанкур. Она была вторым ребенком Пабло Пикассо и его старшей дочерью (первым ребенком художника был сын Пауло). Ее матерью была Мария-Тереза Вальтер, с которой Пикассо состоял в отношениях, хотя не развелся с первой женой Ольгой Хохловой. Большую часть карьеры Руис-Пикассо посвятила продвижению наследия своего отца, пишет El Pais.

Кроме того, Руис-Пикассо позировала отцу, когда он писал картины и была моделью для его скульптур, уточняет El Periodico. В 1944 году художник поссорился с дочерью, но впоследствии они продолжали общаться, пишет газета. Сам Пикассо умер в 1973 году на юге Франции.

Руис-Пикассо умерла в тот момент, когда в музее Пикассо в Париже проходила посвященная ей выставка. Она призвана рассказать посетителям об особых отношениях женщины с отцом и о пожертвованных Франции в 2021 году девяти необнародованных работах Пикассо. Картины посвящены самой Майе Руис-Пикассо.

В 1979 году Руис-Пикассо впервые пожертвовала картины отца Франции, чтобы погасить расходы по вступлению в права наследования, пишет El Periodico. Женщина передала государству 203 картины и 158 скульптур Пикассо, а также около 3 тыс.рисунков, рукописей и других предметов. В 2007 году Майю Руис-Пикассо наградили орденом Почетного легиона (высшая государственная награда Франции).

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