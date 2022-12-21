Госдеп сообщил об освобождении «Талибаном» двоих задержанных американцев

Движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), которое находится у власти в Афганистане, освободило двоих задержанных американцев, сообщил в ходе брифинга пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

Прайса попросили прокомментировать сообщения о двух гражданах США, освобожденных из-под стражи в Афганистане и летящих в столицу Катара Доху. Один из журналистов спросил Прайса, что США предложили талибам в обмен на их освобождение.

«Мы понимаем, что это был жест доброй воли со стороны талибов. Это не было частью какого-либо обмена заключенными или задержанными. <...> Мы, безусловно, приветствуем сегодняшнее освобождение этих двух американцев», — ответил представитель госдепартамента.

После просьбы сказать, есть ли еще такие граждане США в Афганистане, Прайс уточнил, что не может вдаваться в детали, говоря о задержанных «Талибаном» американцах.

Об освобождении двух американских граждан талибами 20 декабря сообщил телеканал CNN со ссылкой на три источника, знакомых с этим вопросом. Собеседники сказали телеканалу, что освобожденные американцы направляются в Катар. По словам двух источников, один из освобожденных -режиссер Айвор Ширер. Его арестовали вместе с афганским продюсером Файзуллой Файзбахшем в августе 2022 года во время съемок в Кабуле, пишет телеканал со ссылкой на данные правозащитников. Имя второго американца CNN называть не стал, сославшись на просьбу семьи.

В сентябре президент США Джо Баден помиловал Башира Нурзая - одного из ближайших сподвижников основателя «Талибана» Мохаммада Омара Муджахида в обмен на освобождение американца Марка Фрерихса из плена в Афганистане, писал Reuters. Нурзай провел в заключении 17 лет. Американские власти обвинили его в контрабанде героина на сумму более $50 млн в США и Европу. Адвокат Нурзая отрицал причастность его к контрабанде.

Фрерихс — инженер-строитель и ветеран ВМС США, похищенный в январе 2020 года. Мужчина работал в Афганистане на строительных проектах.