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Байден помиловал талиба ради освобождения пленного американца

США освободили ветерана ВМС, который с 2020 года находился в плену у талибов (движение «Талибан» признано в России террористическим и запрещено). В обмен Вашингтон помиловал одного из ближайших сподвижников основателя «Талибана»
Башир Нурзай (в центре)
Башир Нурзай (в центре) (Фото: Ebrahim Noroozi / AP)

Соединенные Штаты добились освобождения находившегося в плену в Афганистане американца Марка Фрерихса, для этого президент США Джо Баден помиловал одного из представителей террористического движения «Талибан» (запрещено в России), со ссылкой на представителя администрации США передает Reuters.

Речь идет о Башире Нурзае, одном из ближайших сподвижников основателя «Талибана» Мохаммада Омара Муджахида, или муллы Омара. Представители США передали его талибам в аэропорту Кабула.

В заключении Нурзай провел 17 лет. Американские власти обвинили его в контрабанде героина на сумму более $50 млн в Соединенные Штаты и Европу. Адвокат Нурзая отрицал причастность своего клиента к контрабанде и заявил, что США должны снять с него обвинения.

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Фото:Ali Khara / Reuters

Фрерихс — инженер-строитель и ветеран ВМС США. Он работал в Афганистане на строительных проектах. В январе 2020 года мужчину похитили. По данным Newsweek, ответственными за похищение могли быть члены «Сети Хаккани» (самое радикальное крыло «Талибана», обе организации признаны в России террористическими и запрещены).

США требовали освободить Фрерихса, в том числе после того, как власть в Афганистане захватил «Талибан» и из страны выводились иностранные силы. По данным Reuters, американские чиновники подчеркнули, что дело Фрерихса повлияет на их мнение о легитимности созданного талибами правительства. Пока ни одно иностранное государство не признало правительства талибов.

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Талибан помилование Афганистан
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