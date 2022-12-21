Синоптик Гидрометцентра назвала срок потепления в Москве

В Москве и Московской области к вечеру 21 декабря потеплеет почти на десять градусов, сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

К утру 21 декабря воздух прогреется до минус 7 — минус 9 градусов. В течение дня температура будет расти, и к вечеру потеплеет до нуля как в Москве, так и в области, сообщила Макарова. Она уточнила, что потепление будет сопровождаться небольшими осадками в виде мокрого снега. Местами ожидается гололед, заключила синоптик.

В Москве постепенно холодало несколько дней подряд. Самый резкий перепад температуры пришелся на ночь с 20 на 21 декабря. Дневная температура, по данным синоптиков Росгидромета, составила минус 8 — минус 6 градусов против минус 9 — минус 7 градусов на следующий день. Температура воздуха в ночь с 19 на 20 декабря колебалась в пределах тех же значений, а в ночь с 20 на 21 декабря понизилась до минус 14 — минус 12 градусов.

Ранее, на выходных, в Москве прошел сильный снегопад. Утром 18 декабря ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что за сутки в городе выпало 30% месячной нормы осадков, а в Подмосковье — 50%. В Новой Москве, по его словам, выпало 18 мм осадков, в области — до 23 мм. На базовой метеостанции ВДНХ метеорологи зарегистрировали 15 мм осадков.

Опрос Superjob, с результатами которого ознакомился РБК, показал, что каждый четвертый москвич (24%) в понедельник 19 декабря опоздал на работу из-за снежных заносов. В этот день, по словам Тишковца, уровень снега в Москве побил рекорд 81-летней давности: на станции ВДНХ высота снежного покрова составила 34 см. Вечером 20 декабря в столице, по информации «Яндекс.Карт», образовались десятибалльные пробки.