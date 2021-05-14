Портрет возлюбленной Пикассо продали с торгов более чем за $103 млн

В 2017 году работа художника «Сидящая женщина в голубом платье» 1939 года была куплена на торгах Christie's за $45 млн. В 2016 году за $63,4 млн была продана с аукциона Sotheby's одна из самых ценных работ Пикассо — «Сидящая женщина», написанная в 1909 году. В 2010 году холст «Обнаженная на фоне бюста и зеленых листьев» 1932 года установил рекорд на торгах Christie's: его купили за $106 млн. Тогда картина стала самым дорогим произведением живописи в мире.