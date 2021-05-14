Портрет возлюбленной Пикассо продали с торгов более чем за $103 млн
Работа Пабло Пикассо «Женщина, сидящая у окна» («Мария-Тереза») продана с аукциона в Нью-Йорке за $103 410 000, сообщается в Twitter аукционного дома Christie´s.
«Женщина, сидящая у окна» — портрет возлюбленной и музы испанского художника Мари-Терезы Вальтер. Он написан в Буажелу 30 октября 1932 года.
Прошлый раз картина Пикассо продавалась с лондонских торгов Sotheby's в 2013 году. Тогда она была продана с молотка за 28,6 млн фунт стерлингов ($40,1 млн).