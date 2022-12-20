Премьер Украины исключил прогнозы о сроках восстановления энергоснабжения

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Делать прогнозы о сроках восстановления стабильного энергоснабжения на Украине пока невозможно, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Его слова приводятся на сайте правительства.

«В условиях, когда энергосистема испытывает удары чуть ли не каждый день, давать какие-либо прогнозы о возобновлении стабильного энергоснабжения просто невозможно. Поэтому мы говорим людям правду о том, что ситуация сложная, что свет может быть лишь по несколько часов в день», — сказал он. По словам премьера, положение может улучшиться либо ухудшиться в зависимости от интенсивности дальнейших атак.

По состоянию на 20 декабря на Украине работают восемь блоков атомных станций и десять ТЭС, уточнил Шмыгаль. Для поддержания сбалансированной работы энергосистемы аварийные отключения применены в 11 регионах страны.

Удары по украинским энергетическим объектам начались после теракта на Крымском мосту, в котором Москва обвинила Киев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснял, что удары наносятся по тем объектам инфраструктуры, «которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима».

Из-за российских ракетных ударов на Украине начались проблемы с электроснабжением. В регионах вводят плановые и аварийные отключения электроэнергии, установлены лимиты потребления.