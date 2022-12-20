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Глава Минобороны Британии заявил, что весь год поддерживал связь с Шойгу

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что весь год поддерживал связь с Шойгу
Бен Уоллес
Бен Уоллес (Фото: Chris J Ratcliffe / Getty Images)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что в течение всего 2022 года поддерживал коммуникацию с российским коллегой Сергеем Шойгу.

«В течение всего этого года я поддерживал открытые каналы связи с моим [российским] коллегой, министром обороны Шойгу, чтобы избежать просчетов и снизить риск эскалации», — сказал он, выступая в британском парламенте. Уоллес заявил, что «по переписке и в телефонном разговоре 23 октября» неоднократно призывал Россию «прекратить выбирать своей целью гражданских», прекратить спецоперацию и вывести войска с Украины.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Минобороны в начале военных действий заявляло, что наносит удары только по военным объектам. После теракта 8 октября на Крымском мосту, в котором Москва обвинила украинские спецслужбы, российские военные стали наносить массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

В разговоре 23 октября Уоллес предложил помочь достичь соглашения по прекращению боевых действий на Украине. Британия и другие страны продолжат поддерживать Украину, подчеркнул министр обороны. В свою очередь Шойгу рассказал британскому министру о возможной провокации со стороны Украины с применением «грязной бомбы». Разговор двух министров состоялся по инициативе российской стороны, указывали в британском ведомстве.

Последняя личная встреча Уоллеса и Шойгу состоялась в Москве в первой половине февраля, до начала специальной военной операции.

Теги
Персоны
Великобритания Бен Уоллес Сергей Шойгу переговоры Минобороны Великобритании

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
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