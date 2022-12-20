Украина получила кредит от Канады на $367 млн и грант от США на $2 млрд

Украина получила более $2,3 млрд от Канады и США

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Украина получила от Канады кредит на льготных условиях на сумму 500 млн канадских долларов ($367 млн), сообщило украинское Министерство финансов.

Средства направят на финансирование приоритетных расходов госбюджета, деньги поспособствуют сохранению финансовой стабильности Украины, уточнил министр Сергей Марченко. Кредит предоставлен через счет Международного валютного фонда (МВФ), указывает «Экономическая правда».

Кроме того, Киев получил $2 млрд от США, деньги передали из целевого фонда Всемирного банка. Это второй транш по гранту на сумму $4,5 млрд, отметили в Минфине.

Канада и США с начала российской спецоперации регулярно оказывают поддержку Украине, выделяя финансовую, гуманитарную и военную помощь. По подсчетам Кильского института мировой экономики, Вашингтон с 24 января до 20 ноября оказал Киеву финансовую помощь на сумму почти $16 млрд, Оттава — $2,2 млрд.