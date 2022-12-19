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Президент России Владимир Путин назначил прокуроров четырех регионов. Указ о назначении опубликован на официальном портале правовой информации.

Первый заместитель прокурора Карелии Алексей Афанасьев стал новым прокурором Омской области (его освободят от занимаемой должности, отмечается в указе) вместо Андрея Хамошина.

Зампрокурора Владимирской области Дмитрий Горшков назначен прокурором Ненецкого автономного округа.

Бывший прокурор Ставропольского края Александр Лоренц — прокурором Ярославской области.

Заместитель прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Разуваев — прокурором Магаданской области (сейчас и.о. — Илья Максимов).

Указ вступает в силу в день его подписания — 19 декабря. Прокуроры назначены на пятилетний срок.

В октябре Путин назначил прокуроров Чукотского автономного округа (Дмитрий Бурко), Мордовии (Сергей Лапин), Ставропольского края (Юрий Немкин) и Новосибирской области (Александр Бучман). Сергей Заряев тогда стал военным прокурором Западного военного округа.