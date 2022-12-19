Константина Могилевского назначили замглавы Минобрнауки

Константин Могилевский (Фото: Минобрнауки России / Telegram)

Председатель правления Российского исторического общества (РИО) Константин Могилевский стал заместителем министра науки и высшего образования, сообщило Минобрнауки в телеграм-канале.

Новый заместитель министра будет курировать работу департамента информационной политики и комплексной безопасности и департамента международного сотрудничества.

Данных о Могилевском на сайте Минобрнауки еще нет. Он стал девятым заместителем главы министерства.

Могилевский родился в 1982 году в Твери. В 2002 году он окончил Историко-архивный институт РГГУ, с 2005 года — кандидат исторических наук. Могилевский — председатель правления фонда «История Отечества», с момента воссоздания РИО в 2012 году — председатель его правления. В ноябре Могилевского наградили орденом Дружбы «за активное участие в деятельности» РИО.

После перехода на новую должность Могилевский сообщил ТАСС, что попросит освободить себя от обязанностей председателя правления Российского исторического общества, но хотел бы остаться его членом.

В октябре от должности замминистра науки и высшего образования освободили Елену Дружинину «в связи с переходом на новую работу».