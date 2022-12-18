Путин проведет на следующей неделе заседание коллегии Минобороны
На следующей неделе президент России Владимир Путин проведет расширенное заседание коллегии Министерства обороны. Об этом было сказано в телепередаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
«На следующей неделе президент России проведет расширенное заседание коллегии Министерства обороны, встретится в Минске с Александром Лукашенко, а также проведет Госсовет по молодежной политике», — говорится в сообщении.
В эфире программы было сказано, что на заседании коллегии Минобороы ожидаются «важные заявления».
О визите президента в Минск было известно ранее — об этом сообщила пресс-служба президента Белоруссии. Переговоры Путин и Лукашенко пройдут 19 декабря во Дворце независимости. Планируется, что главы государств обсудят ход реализации принятых ранее союзных программ, в первую очередь вопросы торгово-экономического взаимодействия, совместных кооперационных проектов с акцентом на импортозамещение. Президенты также обменяются мнениями о ситуации в регионе и мире, поговорят о сотрудничестве в энергетической сфере, вопросах безопасности и совместных мерах реагирования на угрозы.