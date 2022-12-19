Ракова назвала число трудоустроенных в 2022 году участников «Абилимпикса»

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

В этом году на работу в столичные компании вышли 236 участников чемпионата по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью «Абилимпикс». Об этом сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам заммэра, столичное правительство многое делает для того, чтобы создать доступную городскую среду для людей с особенностями здоровья и помочь им в развитии навыков. В рамках программы соцподдержки специалисты решают задачу, чтобы каждый житель Москвы независимо от обстоятельств мог реализовать свои способности и найти работу по душе. Одним из инструментов, по мнению Раковой, является чемпионат «Абилимпикс», который со временем трансформировался в уникальную экосистему.

«На сегодняшний день меняются стереотипы о трудоустройстве людей с ограниченными возможностями здоровья, — подчеркнула вице-мэр. — Работодатели учатся ставить на первое место профессиональные компетенции соискателя. Все больше компаний стремятся создавать инклюзивную среду на своих предприятиях. Город оказывает им всяческую поддержку в этом направлении».

Партнерами чемпионата «Абилимпикс» стали уже более 200 столичных компаний. Их представители участвуют в формировании конкурсных заданий, входят в состав жюри, приглашают участников на стажировки, а впоследствии — и на работу. Впервые в этом году четверо соискателей подписали трудовые договоры прямо во время соревнований.

Индивидуальное сопровождение в трудоустройстве получает каждый участник московской команды «Абилимпикс», которому нужна работа. При необходимости соискателям помогают получить недостающие навыки, выбрать наиболее подходящую вакансию, составить резюме и встретиться с нужным работодателем.

Участники «Абилимпикса» при поддержке столичной службы занятости успешно работают в торговле, образовании, на производстве, в сферах IT, обслуживания и питания. Многие нашли себя в индустрии красоты, медицине, строительстве, производстве одежды и обуви, гостиничном деле и сфере искусств. Конкурсанты работают в общественных организациях и государственном секторе.

Соревнования по профессиональному мастерству среди людей с особенностями здоровья в столице проводит Московский региональный центр развития движения «Абилимпикс», созданный на базе центра «Профессионал», при поддержке департамента труда и социальной защиты населения совместно с департаментом образования и науки. За восемь лет проведения чемпионатов «Абилимпикс» в них приняли участие более 6 тыс. москвичей.