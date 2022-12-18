Постпред Крыма предостерег Афины от передачи Украине комплексов С-300

ЗРК С-300 (Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС)

Передача Украине греческих ЗРК С-300 была бы рискованным шагом, поскольку система все равно не будет работать против российских ракет. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил постпред Крыма при президенте, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.

«Будучи в то время послом России на Кипре, могу напомнить, что против России они не работают, так как оснащены системой распознавания «свой — чужой». А вот радикально подорвать греческий оборонительный потенциал передача этих комплексов Киеву, безусловно, способна», — заявил Мурадов.

По этой причине, считает постпред Крыма, передача Украине комплексов С-300 — рискованный шаг прежде всего для самой Греции.

О том, что Греция может передать Украине С-300, написало издание pronews.gr со ссылкой на заявление министра обороны страны Никоса Панайотопулоса. Он сказал, что Греция готова передать Киеву ЗРК С-300, если взамен на острове Крит разместят американские системы Patriot.