На востоке ЮАР три человека погибли из-за мощной волны, в том числе один подросток

В ЮАР три человека погибли из-за мощной волны

Три человека погибли, еще 17 пострадали на пляже в городском округе Этеквини в Дурбане на востоке ЮАР после того, как мощная волна унесла их в море, сообщает The Citizen.

По данным News24, среди погибших — один подросток.

По словам представителя службы неотложной медицинской помощи провинции Квазулу-Натал Роберта Маккензи, парамедики оказали помощь 17 пострадавшим на месте происшествия, прежде чем госпитализировать их. Пострадавшие находились в «серьезном и критическом состоянии».

В спасательных работах задействованы тридцать пять спасателей, парамедики оказали помощь более чем сотне людей, пострадавшим в результате инцидента, заявили в муниципалитете Этеквини.

Отмечается, что пляжи в Дурбане начали открываться недавно после закрытия из-за высокого уровня кишечной палочки, поступающей из городской канализационной системы, сильно поврежденной разрушительным наводнением в апреле.