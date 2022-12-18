Температура в Крыму побила 85-летний максимум

В Симферополе 17 декабря воздух днем прогрелся до 19,3 градусов, побив рекорд 1937-го года, когда температура днем достигла плюс 17,8 градусов, сообщили в крымском гидрометцентре, передает «РИА Новости».

По данным Гидрометцентра России, температура в Симферополе 17 декабря достигала максимума в плюс 18,9 градусов.

При этом на южном берегу Крыма воздух прогрелся лишь до 12-13 градусов — сказывается влияние остывшего моря, отметили синоптики. Температура плюс 20 отмечена в субботу в Севастополе, что также является рекордом, в Белогорске, в некоторых местах Симферопольского района. Однако такая теплая погода в Крыму не задержится — уже в начале следующей недели на полуострове ожидается похолодание.

В частности, в понедельник в Симферополе ожидается плюс 1 градус днем, согласно прогнозу Гидрометцентра России. Крымские метеорологи прогнозируют температуру днем от нуля до минус двух градусов.

В начале декабря научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что Европу ожидает «неоднородная» зима с резкими понижениями температур и частыми оттепелями. При этом, подчеркнул метеоролог, эта зима будет холоднее, чем в прошлая, поскольку тогда средняя температура была «чуть выше нормы».