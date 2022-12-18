Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 68,78 (+0,33) Инвестиции, 16 дек, 15:58
Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 64,61 (+0,31) Инвестиции, 16 дек, 15:58
45 планировок и новые технологии: что такое сити-комплекс «Амарант» РБК и Амарант, 01:03
Зеленский сообщил о серьезных проблемах с водоснабжением после обстрела Политика, 00:51
Сунак отказался от планов Трасс заключить долгосрочные контракты на газ Политика, 00:40
Температура в Крыму побила 85-летний максимум Общество, 00:24
Попасть в правильную среду: важные факторы мотивации ребенка на успех РБК и AFI Park Воронцовский, 00:16
Самые востребованные профессии после 9-го класса Life, 00:01
Взлет, падение Марадоны и судейство наркокурьера. Главные скандалы ЧМ Спорт, 00:00
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 45%
Подарить подписку
NYT узнала о попытке США предотвратить атаку ВСУ на Герасимова Политика, 17 дек, 23:52
В Иране из-за протестов арестовали актрису получившего «Оскар» фильма Политика, 17 дек, 23:50
Как аналитика больших данных решает экономические задачи. Кейсы РБК и СберАналитика, 17 дек, 23:49
Бензема отказал Макрону. Что происходит на ЧМ в Катаре Спорт, 17 дек, 23:32
Хорватский защитник «Зенита» назвал ЧМ в Катаре своим «последним танцем» Спорт, 17 дек, 23:30
Правила этикета: интеллигентный тест РБК и ГАЛС, 17 дек, 23:19
Телеканал РТР обжаловал отзыв лицензии властями Молдавии Технологии и медиа, 17 дек, 23:13
Общество ,  
0 

Температура в Крыму побила 85-летний максимум

В Крыму температура побила 85-летний рекорд

В Симферополе 17 декабря воздух днем прогрелся до 19,3 градусов, побив рекорд 1937-го года, когда температура днем достигла плюс 17,8 градусов, сообщили в крымском гидрометцентре, передает «РИА Новости».

По данным Гидрометцентра России, температура в Симферополе 17 декабря достигала максимума в плюс 18,9 градусов.

При этом на южном берегу Крыма воздух прогрелся лишь до 12-13 градусов — сказывается влияние остывшего моря, отметили синоптики. Температура плюс 20 отмечена в субботу в Севастополе, что также является рекордом, в Белогорске, в некоторых местах Симферопольского района. Однако такая теплая погода в Крыму не задержится — уже в начале следующей недели на полуострове ожидается похолодание.

В частности, в понедельник в Симферополе ожидается плюс 1 градус днем, согласно прогнозу Гидрометцентра России. Крымские метеорологи прогнозируют температуру днем от нуля до минус двух градусов.

В начале декабря научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что Европу ожидает «неоднородная» зима с резкими понижениями температур и частыми оттепелями. При этом, подчеркнул метеоролог, эта зима будет холоднее, чем в прошлая, поскольку тогда средняя температура была «чуть выше нормы».

Читайте на РБК Pro
«Чума» или «крысиный яд»: возможны ли новые банкротства криптопроектов
Какие пять мифов выгодны следователям в уголовных процессах
«Уронить корону»: топ-менеджер сменил корпорацию на стартап — каково это
«1С» для управленца: пять сложностей самостоятельной настройки
Теги
Погода Крым рекордная температура
Материалы по теме
Жара в Москве побила рекорд более чем полувековой давности
Общество
Вильфанд назвал срок начала потепления в европейской части России
Общество
В ЕС допустили аномально теплую погоду в Европе зимой
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter