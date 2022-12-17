В ФРГ нашли большую часть похищенных экспонатов сокровищницы

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 68,78 (+0,33) Инвестиции, 16 дек, 15:58
Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 64,61 (+0,31) Инвестиции, 16 дек, 15:58
Хорватия снова впереди. Что происходит на ЧМ Спорт, 19:22
Рублев разгромил первую ракетку мира на турнире в Абу-Даби Спорт, 19:19
Семь ответов об очень больших машинах РБК и Норникель, 19:19
Испанская Ла Лига подаст в суд на ФИФА из-за нового формата клубного ЧМ Спорт, 19:10
Захарова назвала цензурой отзыв лицензий русскоязычных каналов в Молдавии Политика, 18:54
Турция обвинила Грецию в попытке перехвата боевых самолетов Политика, 18:41
Как перенести ИТ-инфраструктуру с западных сервисов на отечественные РБК и Cloud, 18:32
Действительно полезный подарок
Интенсивы РБК Pro — возможность освоить востребованный навык за неделю
Подарить интенсив
В ФРГ нашли большую часть похищенных экспонатов сокровищницы Общество, 18:16
Заявку Федерации шахмат России на переход в Азию рассмотрят в 2023 году Спорт, 18:16
Минцифры сообщило о массовых «угонах» аккаунтов в Telegram Технологии и медиа, 18:10
В ЦБ заявили о риске рецессии при резком увеличении выпуска товаров Экономика, 18:08
Хорватия — Марокко. Онлайн матча за третье место ЧМ Спорт, 18:00
Болгарский НПЗ ЛУКОЙЛа допустил ограничение работы из-за санкций Бизнес, 17:58
Государство как сервис. Объясняем на примере «Госуслуг» РБК и Ростелеком, 17:42
Общество ,  
0 

В ФРГ нашли большую часть похищенных экспонатов сокровищницы

В ФРГ обнаружили значительную часть похищенных экспонатов сокровищницы «Зеленый свод»
Спустя три года после ограбления сокровищницы «Зеленый свод» значительная часть экспонатов была найдена полицейскими. Украшения отправлены на экспертизу. «Зеленый свод» был ограблен в 2019 году
Вид на зал в историческом Зеленом своде Дрездена
Вид на зал в историческом Зеленом своде Дрездена (Фото: imago-images.de / Global Look Press)

В Берлине нашли большую часть предметов сокровищницы «Зеленый свод», ограбленной в 2019 году. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Саксонии — федеральной земли в составе ФРГ.

«В ночь на 17 декабря 2022 года в Берлине прокуратурой Дрездена <...> была изъята значительная часть награбленного имущества при взломе «Зеленого свода», — говорится в сообщении. Там отмечается, что после первоначально осмотра был обнаружен 31 экспонат, в том числе нагрудная звезда польского ордена Белого Орла из бриллиантов.

Находка была перевезена в Дрезден, где находится «Зеленый свод», и будет исследована экспертами, а затем специалистами Дрезденского государственного художественного собрания для подтверждения подлинности.

В 2019 году группа неизвестных грабителей проникла в сокровищницу «Зеленый свод» и украла ювелирные изделия и драгоценные предметы искусства. Среди похищенных предметов были те, что имеют историческую ценность, а также бриллианты и драгоценные камни. Преступники вынесли только малогабаритные вещи, поскольку вазы и картины остались нетронутыми. Ущерб оставил, по разным оценкам, от €1 до «нескольких миллиардов» евро.

Дрезденский «Зеленый свод» — коллекция драгоценностей города, охватывающая период от эпохи Возрождения до классицизма. Король Польши Август Сильный в 1723 году приказал создать «свод», где представил все свои богатства и сокровища.

Авторы
Теги
Мир Ландау
Саксония Германия похищение драгоценности
Материалы по теме
Не выкупленные чиновниками драгоценные подарки передадут в Гохран
Политика
Сгоревшая в Москве усадьба находилась в управлении Музея Востока
Общество
Минкульт вывез все экспонаты музейного фонда после выставок за рубежом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter