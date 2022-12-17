В ФРГ нашли большую часть похищенных экспонатов сокровищницы

Спустя три года после ограбления сокровищницы «Зеленый свод» значительная часть экспонатов была найдена полицейскими. Украшения отправлены на экспертизу. «Зеленый свод» был ограблен в 2019 году

Вид на зал в историческом Зеленом своде Дрездена (Фото: imago-images.de / Global Look Press)

В Берлине нашли большую часть предметов сокровищницы «Зеленый свод», ограбленной в 2019 году. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Саксонии — федеральной земли в составе ФРГ.

«В ночь на 17 декабря 2022 года в Берлине прокуратурой Дрездена <...> была изъята значительная часть награбленного имущества при взломе «Зеленого свода», — говорится в сообщении. Там отмечается, что после первоначально осмотра был обнаружен 31 экспонат, в том числе нагрудная звезда польского ордена Белого Орла из бриллиантов.

Находка была перевезена в Дрезден, где находится «Зеленый свод», и будет исследована экспертами, а затем специалистами Дрезденского государственного художественного собрания для подтверждения подлинности.

В 2019 году группа неизвестных грабителей проникла в сокровищницу «Зеленый свод» и украла ювелирные изделия и драгоценные предметы искусства. Среди похищенных предметов были те, что имеют историческую ценность, а также бриллианты и драгоценные камни. Преступники вынесли только малогабаритные вещи, поскольку вазы и картины остались нетронутыми. Ущерб оставил, по разным оценкам, от €1 до «нескольких миллиардов» евро.

Дрезденский «Зеленый свод» — коллекция драгоценностей города, охватывающая период от эпохи Возрождения до классицизма. Король Польши Август Сильный в 1723 году приказал создать «свод», где представил все свои богатства и сокровища.