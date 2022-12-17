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«РИА Новости» узнало о передаче разведкомплексов «Пенициллин» в зону СВО

«РИА Новости»: войскам России в зоне спецоперации передали комплексы разведки «Пенициллин»

Подразделения российских вооруженных сил, участвующие в спецоперации на Украине, получили новую партию комплексов звукотепловой разведки «Пенициллин», передает «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник.

«Минобороны передана очередная партия новейших комплексов звукотепловой разведки 1Б76 «Пенициллин», которые планируется использовать в зоне спецоперации для контрбатарейной борьбы», — сказал собеседник агентства.

О том, что комплексы «Пенициллин» используют российские военные на Украине, агентству говорил в октябре другой информированный источник. Они эффективны как средство контрбатарейной борьбы с артиллерией украинских войск, в том числе с поставленными Украине артиллерийскими системами стран НАТО, отмечал собеседник.

Комплекс «Пенициллин» предназначен для поиска позиций реактивных и ствольных артиллерийских комплексов, зенитных и тактических ракет противника. «Пенициллин» регистрирует тепловые и акустические сигналы и наносит координаты позиций артиллерии на электронную карту. При этом время получения координат одиночной цели, которая ведет стрельбу, составляет не более пяти секунд.

«Пенициллин» разработал входящий в «Росэлектронику» научно-исследовательский институт «Вектор». Комплекс эффективно работает в любое время суток при температуре от минус 40 до плюс 50 градусов. Первую партию «Пенициллинов» передали в войска в конце 2020 года.

Теги
разведка Украина Военная операция на Украине
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