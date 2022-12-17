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Шесть человек погибли после взрыва газа в жилом доме в Минске

Шесть человек, включая ребенка, погибли после взрыва газа в жилом доме на севере Минска

Взрыв газа произошел в жилом доме на севере Минска, в результате погибли шесть человек, в том числе один ребенок, сообщило МЧС Белоруссии.

Газ взорвался в квартире на втором этаже дома №4 на бульваре Шевченко около 03:35 по местному времени (совпадает с мск). В результате там начался пожар. К моменту приезда спасателей горели уже две квартиры на площади 40 кв.м. В доме образовался густой дым, который достиг верхних этажей.

Спасатели эвакуировали из дома более 20 жильцов, троих из них госпитализировали с отравлением продуктами горения, и ожогами, в том числе органов дыхания.

Сейчас на месте пожара работают следователи.

В ноябре взрыв газа произошел в трехэтажном доме района Фатих в Стамбуле. В результате пострадали десять человек. Газ взорвался во время работ по газоснабжению, писала газета Milliyet. В результате на цокольном этаже здания начался пожар, который затем перекинулся на первый этаж.

Теги
Минск взрыв газа в жилом доме Пожар
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