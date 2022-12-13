В Элисте при взрыве газа в жилом доме пострадала женщина

Один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме в Элисте

Фото: ГУ МЧС по Республике Калмыкия

Утром 13 декабря в Элисте в трехэтажном многоквартирном доме произошел взрыв газа, пострадал один человек, его госпитализировали, сообщает управление МЧС по Республике Калмыкия.

Взрыв «газовоздушной смеси» произошел в первом корпусе дома 9 района Сити-Чесс в квартире на втором этаже. Дом трехэтажный, он газифицирован.

В одной из квартир повреждены три оконных проема и межкомнатные двери. Несущие стены не повреждены. Жителей дома эвакуировали. «Причина, виновное лицо и материальный ущерб устанавливаются», — добавили в МЧС.

По данным телеграм-канала SHOT, пострадавшая — 48-летняя женщина. Ее с ожогами второй и третьей степени поместили в реанимацию.

Прокуратура Элисты организовала проверку соблюдения законодательства о газоснабжении, в том числе организации безопасного использования и содержания внутридомового газового оборудования.