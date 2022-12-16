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Байден предотвратил шатдаун в США

Байден подписал бюджет на неделю и предотвратил шатдаун в США

Президент США Джо Байден подписал закон, который обеспечивает федеральное правительство финансированием на неделю, до 23 декабря. Таким образом в США избежали так называемого шатдауна, когда органы власти не способны работать из-за отсутствия финансирования.

Зимой 2018-2019 годов, при прошлом президенте Дональде Трампе, шатдаун продлился 35 дней и стал самым продолжительным в истории США.

Материал дополняется.

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