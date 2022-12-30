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Диетологи назвали опасные сочетания продуктов на новогоднем столе

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Сочетание мяса, грибов, майонеза, а также сладких напитков и алкоголя, традиционное для новогоднего стола, дает большую нагрузку на пищеварительную систему, предупредили опрошенные РБК диетологи. Особенно осторожными следует быть людям с хроническими заболеваниями ЖКТ, атеросклерозом и сахарным диабетом.

«В салатах часто используется и мясо, например курица или говядина, и грибы, и яйца. Все эти продукты перевариваются достаточно долго, а жир, содержащийся в майонезе, еще больше замедляет этот процесс», — отмечает врач-диетолог, заведующая отделом организации лечебного питания НИКИ детства Московской области Анна Басова.

Чтобы избежать такой перегрузки, лучше использовать один вид мяса. Если основное блюдо — говядина, то и салаты лучше делать с говядиной, если курица — с курицей.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова предупреждает, что сочетание жирного мяса, алкоголя и сладких напитков опасно для печени и поджелудочной железы, хотя сами по себе жиры на праздничном столе незаменимы, так как препятствуют быстрому всасыванию алкоголя. Чтобы снизить нагрузку на организм, мясо лучше запекать, а не жарить, а также употреблять больше фруктов и овощей.

Кроме того, не стоит готовить салаты заранее, советует специалист. «Желательно, чтобы закуски были легкими — все-таки это ночной ужин. Днем 31 декабря не стоит голодать, лучше полноценно пообедать, а непосредственно для встречи Нового года оставить легкие закуски, например из рыбы, креветок. Они не потеряют своей привлекательности в отличие от майонезных салатов. Самое опасное в таких салатах — это то, что люди могут начать их готовить за несколько дней, чтобы перед Новым годом освободить время. Но лучше в этом случае вообще не готовить, чтобы не получить отравление», — объясняет она.

Врач-терапевт, диетолог, кандидат медицинских наук Ольга Григорьян считает, что нужно быть осторожными даже с традиционными блюдами — оливье и селедкой под шубой.

«От наших любимых оливье и селедки под шубой пользы для организма мало. Картофель, свекла, морковь — высокоуглеводистые продукты, они приведут к быстрому подъему уровня глюкозы в крови. И людям с избыточным весом, а тем более с сахарным диабетом, атеросклерозом, это противопоказано. Если эти блюда присутствуют на вашем столе, то уменьшайте порции и растягивайте их по времени. Колбасу лучше замените отварной говядиной или куриной грудкой, майонез — сметаной», — рекомендует она.

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Врач советует начать праздничный ужин в семь-восемь часов вечера, для встречи Нового года оставить легкие закуски и фрукты, чтобы не нагружать организм на ночь. А 1 января можно подать хороший праздничный обед. Однако и здесь нужно соблюдать меру: «Не стоит праздник подменять едой. Общайтесь с родными, с друзьями, потанцуйте, сходите на прогулку — от этого будет больше пользы, чем от обильного застолья».

Ранее диетолог объяснила, в чем разница между домашним и покупным майонезом. По словам специалиста, здоровый человек может употреблять не более одной-двух столовых ложек этого соуса в день, если он куплен в магазине.

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Новый год диета питание Врачи новости
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