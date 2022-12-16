Сооснователь Alibaba решил продать часть доли в компании за $260 млн
Сооснователь и вице-президент компании Alibaba (владеет интернет-магазинами AliExpress и Taobao) Джозеф Цай решил продать 8% своих акций в компании через американский банк Morgan Stanley. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании The Washington Service.
Компания Цая подала заявку на продажу 3 млн ценных бумаг. Стоимость сделки оценивается в $260 млн.
По информации The Washington Service, Цай решил нарастить инвестиции за пределами Alibaba через инвестиционную компанию Blue Pool Capital.
Bloomberg оценивает состояние Цая в $5,8 млрд. Помимо доли в Alibaba, ему принадлежит баскетбольный клуб Brooklyn Nets.
Alibaba Group была основана в 1999 году совместно с предпринимателем и миллиардером Джеком Ма. Крупнейший акционер компании — японская SoftBank (около 25%).