Мэрия анонсировала окончание строительства двух бассейнов в СВАО Москвы

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

На северо-востоке Москвы близится к завершению строительство двух крупных спортивных объектов с бассейнами. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам заммэра, один из спорткомплексов будет предназначен для учащихся Московского среднего специального училища олимпийского резерва № 4 им. А.Я. Гомельского. Второй — для студентов колледжа по подготовке социальных работников и жителей района Бутырский.

Оба объекта находятся в финальной стадии готовности, и сейчас в них проходит комплексная проверка. «Специалисты оценят соответствие зданий проектной документации, качество внутренней отделки и работу инженерных систем, — уточнил Бочкарев. — В начале следующего года оба бассейна уже смогут ввести в эксплуатацию».

Руководитель столичного градостроительного комплекса добавил, что бассейн для училища олимпийского резерва будет максимально соответствовать всем современным техническим требованиям. «Здание общей площадью 7 тыс. кв. м отличает не только современное внутреннее оснащение, но и оригинальная архитектура. Кроме того, большая площадь витражного остекления и многосветные пространства обеспечивают максимально естественное освещение, что также важно для тренировочного процесса», — подчеркнул Бочкарев.

Блок бассейна пристроен к основному зданию УОР № 4, расположенному в районе Бибирево. Помимо водной зоны с чашей размером 25х16 м в новом корпусе расположили тренажерный зал и зал для игровых видов спорта. Также там оборудуют кабинеты врачей, административные помещения, зону отдыха, массажный кабинет, раздевалки и тренерские.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко сообщил, что работы в физкультурно-оздоровительном комплексе в Бутырском районе также близки к завершению. В нем будут размещены взрослый и детский бассейны, тренажерный зал и игровой зал со вторым светом. ФОК станет доступен не только для студентов Колледжа по подготовке соцработников, но и для жителей всего района, заключил Войстратенко.

Общая площадь здания, возводимого в Бутырском районе столицы, — около 4 тыс. кв. м. По словам главы Мосгосстройнадзора, эта организация уделяет особое внимание качеству возводимых объектов массового и профессионального спорта на территории столицы и проводит проверки на каждом этапе строительства.