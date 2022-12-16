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Пасечник сообщил о восьми погибших при обстреле Лантратовки и Стаханова

Глава ЛНР Пасечник: восемь человек погибли в результате обстрела Лантратовки и Стаханова
Леонид Пасечник
Леонид Пасечник (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Восемь человек погибли в результате утреннего обстрела города Стаханов и села Лантратовка, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в телеграм-канале.

«Сегодня рано утром под артобстрелом националистов вновь оказался город Стаханов и село Лантратовка Троицкого района. Погибло восемь человек, еще 23 наших земляка ранены», — написал Пасечник.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил, что число жертв обстрела увеличилось до 11. По его данным, пропавшими без вести числятся 20 человек.

Лантратовку обстреляли утром 16 декабря. По данным представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), украинские войска в 4:10 выпустили три ракеты из реактивных систем залпового огня HIMARS.

Ночью под обстрел попал город Стаханов, украинские военные выпустили по нему десять ракет из РСЗО M142 HIMARS. В результате один человек был ранен, а также повреждено 72 жилых дома, три детских сада, школа, более 20 административных, производственных и торговых объектов.

Теги
ЛНР Леонид Пасечник обстрел
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