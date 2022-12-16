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Мэрия привела статистику переселения по программе реновации в 2022 году

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Около 30 тыс. человек могут получить квартиры в домах, введенных в эксплуатацию по программе реновации в 2022 году. Уже 31 дом передан под заселение, сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам заммэра, программа реновации набрала хороший темп. «С начала 2022 года в 11 округах столицы по реновации была введена в эксплуатацию 51 новостройка жилой площадью свыше 800 тыс. кв. м», — уточнил Бочкарев.

Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин отметил, что наибольшее количество домов ввели в эксплуатацию в Северном и Юго-Западном административных округах, где в рамках программы было построено по семь домов. Шесть новостроек возвели в Юго-Восточном и Южном административных округах, в Восточном — пять новых домов.

При этом, по словам главы департамента, ввод дома в эксплуатацию — финальная процедура, завершающая возведение объекта. «Сооружение проверяется на соответствие проекту, стандартам и техусловиям, затем в течение нескольких месяцев дом готовится к передаче под заселение», — подчеркнул Левкин.

С момента реализации программы реновации начали переселение свыше 98 тыс. москвичей. Введено в эксплуатацию 227 новостроек, 206 из них переданы под заселение.

Программу реновации в столице утвердили 1 августа 2017 года. В нее вошли 5175 домов с более чем 350 тыс. квартир, общая площадь которых составляет 16,4 млн кв. м. Таким образом, в общей сложности программой смогут воспользоваться около 1 млн москвичей. Главная задача реновации — не просто построить новые дома вместо старых, а качественно улучшить городскую среду.

Теги
Москва реновация Строительство жилье Андрей Бочкарев
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