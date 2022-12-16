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Поезда метро в Москве по «кольцу» будут пускать только в одну сторону

Поезда по Кольцевой линии московского метро будут ехать только в одну сторону 2–7 января
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Из-за работы по обновлению инфраструктуры поезда по Кольцевой линии московского метро в праздники будут ехать только в одну сторону. Об этом говорится в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

«Со 2 по 7 января поезда на «кольце» будут поочередно ходить только в одну сторону — так мы сможем обновить инфраструктуру на каждом из путей. При этом все станции Кольцевой линии будут открыты», — говорится в сообщении.

Со 2 по 4 января поезда будут двигаться только против часовой стрелки, а с 5 по 7 января поезда поедут по часовой, уточняют в дептрансе. Власти нарочно выбрали для ремонтных работ наименее загруженный период, указали в департаменте.

Как уточнили в дептрансе, планируется обновление системы автоматики и телемеханики движения поездов (АТДП). Именно от нее во многом зависят безопасность движения, интервалы между поездами и выполнение графика. Обновленная система АТДП уже действует на Большой кольцевой линии (БКЛ).

В мэрии обещают, что после ремонтных работ поезда на кольцевой станут ходить чаще: вместо 34 пар поездов в час пик будет 36 пар, график станет стабильнее и надежнее. Благодаря этому освободится количество мест в вагонах.

Кольцевая линия в метро была замкнута в 1954 году, с того же времени работает система управления движением поездов.

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Москва Московский метрополитен Кольцевая линия ремонт Дептранс
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