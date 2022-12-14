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Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком и скорой в Томской области
Водитель и пассажиры скорой погибли при столкновении с грузовиком в Томской области
Водитель и пассажиры машины скорой помощи погибли при столкновении с КАМАЗом в Томской области, сообщила прокуратура региона. Водителя грузовика госпитализировали
В полиции уточнили, что погибли четыре человека.
Авария произошла около 14:14 по местному времени (10:14 мск), на 46-м км автодороги Томск — Мариинск. Автомобили двигались навстречу друг другу, сообщили в управлении МВД России по Томской области. При столкновении обе машины загорелись.
На месте происшествия работают сотрудники полиции. Личности погибших устанавливаются.
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