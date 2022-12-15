Президент Путин: Россия не собирается идти в кабалу, у нее крепкий платежный баланс

Путин заявил об отсутствии необходимости для России «идти в кабалу»

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

У России крепкий платежный баланс, нет необходимости «идти в кабалу» и занимать средства за рубежом, однако следует обеспечить средствами те потребности, которые ранее закрывались внешними источниками финансирования, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Трансляцию вел РБК.

Он назвал обеспечение финансового суверенитета в числе ключевых задач. По словам главы государства, финансовые ресурсы у российской экономики есть, но надо повысить их доступность для проектов новой экономики, для создания высокотехнологичных предприятий и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.

«Работа нашей финансовой системы должна обеспечить те потребности, которые ранее закрывались западными источниками финансирования, включая торговое и проектное финансирование», — указал президент.

Путин призвал обеспечить приток долгосрочных сбережений и инвестиций в акционерный капитал, вложения в инфраструктурные и новые производственные проекты, а также в быстрорастущие высокотехнологичные бизнесы.

Представители российской власти начали активно говорить о финансовом, политическом и технологическом суверенитете после того, как западные страны ввели жесткие санкции против компаний, банков и бизнесменов страны в ответ на начало военной операции на Украине.

Глава Минфина Антон Силуанов называл финансовый суверенитет третьим союзником страны после армии и флота. По словам помощника президента Максима Орешкина, принципы финансового суверенитета заключаются в наличии рынка в национальной валюте с достаточным объемом финансовых ресурсов, платежных и инвестиционных инструментов и системы управления для решения задач экономического развития.

Как говорил Орешкин, если в первом пункте Россия чувствует себя хорошо, то в двух оставшихся есть трудности, над которыми необходимо поработать.