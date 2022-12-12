Минобороны заявило о двух сбитых российскими ПВО в ДНР самолетах МиГ-29
Российские средства ПВО сбили в ДНР два украинских самолета МиГ-29, сообщили в Минобороны России.
«Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены в воздухе два самолета МиГ-29 Воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Родинское и Павловка Донецкой народной республики», — говорится в сообщении.
Кроме того, как рассказали в российском ведомстве, в районах населенных пунктов Курахово и Константиновка в ДНР сбили два украинских вертолета Ми-8.
Российские военные за сутки уничтожили шесть беспилотников в районе населенных пунктов ДНР, ЛНР и Харьковской области, один из них — в районе Донецка.
8 декабря российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в районе Яковлевки в ДНР. Кроме того, в ЛНР и Харьковской области уничтожили пять беспилотников.