В Париже более 100 человек задержали после матча Франции и Марокко

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 15 декабря
EUR ЦБ: 67,45 (+0,75) Инвестиции, 14 дек, 16:03
Курс доллара на 15 декабря
USD ЦБ: 63,36 (+0,15) Инвестиции, 14 дек, 16:03
Как планировать деловые поездки, когда все постоянно меняется РБК и Smartway, 10:55
Навка пообещала сделать все возможное для проведения ледового шоу в ЛНР Спорт, 10:55
Житель Хабаровска получил 12,5 лет колонии по делу о госизмене Общество, 10:48
Как прокачать через облако ИТ-структуру ретейла и онлайн-торговлю РБК и Cloud, 10:43
Как работает программа обновления объектов здравоохранения Москвы Город, 10:43
Последствия массированного обстрела Донецка. Видео Политика, 10:41
Во Франции задержали 170 человек за беспорядки после полуфинала ЧМ Спорт, 10:40
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Консервативная революция: как инвестировать в новых условиях Национальные проекты, 10:39
Военная операция на Украине. Главное Политика, 10:38
Пашинян заявил о кризисе из-за блокировки Карабаха «экологами» из Баку Политика, 10:36
Цифровая трансформация: как меняется отечественная энергетическая отрасль РБК+, 10:34
Традиции респектабельной классики: какая недвижимость подчеркивает статус РБК и Амарант, 10:32
На перекрестке столиц: как новый квартал «Метрополия» изменил юго-восток РБК Недвижимость, 10:30
В Москве снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ Город, 10:30
Общество ,  
0 

В Париже более 100 человек задержали после матча Франции и Марокко

В Париже более 100 человек задержали после победы Франции в матче с Марокко на ЧМ
Фото: Sam Tarling / Getty Images
Фото: Sam Tarling / Getty Images

После победы Франции в матче с Марокко в Парижской агломерации задержали 115 человек, из них 101 — в Париже, сообщает Le Figaro со ссылкой на полицию.

Источник издания в правоохранительных органах отметил, что полиция, в частности, задержала 40 человек, близких к ультраправым: у них нашли оружие. «Они явно хотели устроить драку на [Елисейских] полях», — сказал собеседник газеты.

После окончания полуфинального матча чемпионата мира по футболу Франция — Марокко (2:0) в городах Европы начались беспорядки. В Париже к их подавлению привлекли около 2200 полицейских. На Елисейских полях болельщики закидали полицейских пиротехникой и арматурой со строительной площадки, видео опубликовал в Twitter журналист Клеман Лано. Полиция применила слезоточивый газ.

В городе Монпелье на юге Франции во время беспорядков один человек погиб, его сбил водитель такси, сообщается в Twitter префектуры департамента Эро. По словам депутата Натали Озиоль, погибшему 14 лет. Как пишет Le Figaro со ссылкой на опубликованное в соцсетях видео, группа молодых людей окружила белый автомобиль, один из них попытался сорвать свисающий из окна машины флаг Франции, после этого автомобиль резко тронулся с места, развернулся и сбил оказавшегося на пути подростка.

Вклад «Зимний» + Акция
Реклама, ПАО Банк «ФК Открытие». Подробности об условиях акции, сроках, организаторе на сайте open.ru
8% - вот это ставка!
Узнать о вкладе
2,3% - вот это прибавка!
Узнать о вкладе
10,3% - вот это выигрыш!
Узнать о вкладе
Вот это ОТКРЫТИЕ
Узнать о вкладе
Теги
Футбол ЧМ-2022 Франция беспорядки задержания Париж
Материалы по теме
В Сан-Паулу произошла стрельба после проигрыша сборной Бразилии на ЧМ
Общество
Крупный пожар вспыхнул рядом с фан-зоной ЧМ в Катаре. Видео
Общество
Фаны в гавань заходили: на ЧМ22 в Катаре приплыл отель болельщиков. Видео
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter