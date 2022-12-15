В Париже более 100 человек задержали после победы Франции в матче с Марокко на ЧМ

В Париже более 100 человек задержали после матча Франции и Марокко

Фото: Sam Tarling / Getty Images

После победы Франции в матче с Марокко в Парижской агломерации задержали 115 человек, из них 101 — в Париже, сообщает Le Figaro со ссылкой на полицию.

Источник издания в правоохранительных органах отметил, что полиция, в частности, задержала 40 человек, близких к ультраправым: у них нашли оружие. «Они явно хотели устроить драку на [Елисейских] полях», — сказал собеседник газеты.

После окончания полуфинального матча чемпионата мира по футболу Франция — Марокко (2:0) в городах Европы начались беспорядки. В Париже к их подавлению привлекли около 2200 полицейских. На Елисейских полях болельщики закидали полицейских пиротехникой и арматурой со строительной площадки, видео опубликовал в Twitter журналист Клеман Лано. Полиция применила слезоточивый газ.

В городе Монпелье на юге Франции во время беспорядков один человек погиб, его сбил водитель такси, сообщается в Twitter префектуры департамента Эро. По словам депутата Натали Озиоль, погибшему 14 лет. Как пишет Le Figaro со ссылкой на опубликованное в соцсетях видео, группа молодых людей окружила белый автомобиль, один из них попытался сорвать свисающий из окна машины флаг Франции, после этого автомобиль резко тронулся с места, развернулся и сбил оказавшегося на пути подростка.