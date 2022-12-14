Москомархитектура привела статистику обращений девелоперов за госуслугами

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С начала 2022 года в Москомархитектуре рассмотрели свыше 54,3 тыс. заявок от застройщиков на получение государственных услуг, сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская. Это на 13% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Данные подтверждают, что строительная активность сохраняется на высоком уровне и даже демонстрирует некий рост», — отметила председатель Москомархитектуры.

По словам Княжевской, чаще всего застройщики обращались за приемкой исполнительной документации для ведения Сводного плана подземных коммуникаций, а также подготовкой и выдачей градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ).

«За 11 месяцев этого года за подготовкой и выдачей ГПЗУ в Москве обратились 10,3 тыс. раз, — уточнила председатель комитета. — Этот показатель сравним с данными 2021 года. Налицо стабильно высокий интерес девелоперов, инвестирующих в московские проекты».

Также востребованной услугой стала приемка материалов и результатов инженерных изысканий для размещения в интегрированной автоматизированной информационной системе. Глава Москомархитектуры добавила, что с августа этого года ведомство получило 140 обращений на новую госуслугу — согласование проекта изменения внешнего архитектурного решения нежилых зданий, строений и сооружений.

Ранее вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что к настоящему времени в электронный вид переведены все основные государственные услуги в сфере строительства от оформления земельного участка и получения разрешения на строительство до выдачи разрешения на ввод и постановку объекта на кадастровый учет.

«Деятельность Стройкомплекса полностью автоматизирована, организовано межведомственное информационное взаимодействие, в том числе с федеральными органами власти. Проведена работа по оцифровке и структурированию градостроительных и разрешительных документов», — отметил заммэра.