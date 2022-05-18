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В Москве выросла популярность онлайн-услуг в сфере строительства

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

С начала текущего года госуслугами в сфере строительства в электронном виде в Москве воспользовались более 55 тыс. раз. Такие данные привел заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Работа по цифровизации строительной отрасли в Москве началась десять лет назад. С каждым годом появляется все больше и больше электронных сервисов, упрощающих жизнь застройщикам. При этом количество госуслуг, оказываемых в электронном виде, неуклонно растет», — отметил вице-мэр.

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По его словам, обращения за оказанием госуслуг в электронном виде в сфере строительства поступают в различные органы Стройкомплекса Москвы. «Наибольшее число заявок, более 10,2 тыс., поступило в адрес Мосгоргеотреста на контрольно-геодезическую съемку», — рассказал Бочкарев.

На втором месте по популярности обращения в Москомархитектуру — на приемку документации для ведения Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений (почти 7,4 тыс. запросов) и на приемку результатов инженерных изысканий (около 3,7 тыс. обращений), уточнил вице-мэр.

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Бочкарев добавил, что перевод госуслуг в электронный вид существенно уменьшает сроки получения документов, количество необходимых согласований, что способствует снижению административных барьеров.

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Работа по упрощению оформления документов ведется в Москве с 2013 года. Сегодня на портале mos.ru застройщикам доступно более 20 государственных услуг — от выдачи градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) до получения разрешения на ввод. Подать заявку можно онлайн через личный кабинет. Там же, на портале, можно отследить ход рассмотрения обращения. За последние девять лет доля онлайн-заявок на услуги в сфере строительства в Москве выросла с 12% в 2013 году до 95% в 2021 году, сообщал ранее столичный Стройкомплекс.

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Теги
Москва Строительство застройщики Госуслуги цифровизация Андрей Бочкарев
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