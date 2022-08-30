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Бригада «скорой» погибла после столкновения с бензовозом под Ярославлем

В Ярославской области после столкновения бензовоза со скорой помощью загорелись жилые дома, сообщает местное управление МЧС, передает «РИА Новости». Авария произошла в деревне Воробино, которая находится в Ярославской районе, примерно в 20 км от Ярославля.

«В результате ДТП произошел розлив топлива с последующим возгоранием, от бензовоза загорелось два частных жилых одноэтажных дома. Предварительно, три погибших», — сообщило ведомство.

Как сообщил врио главы региона Михаил Евраев, столкнулись бензовоз, легковой автомобиль и скорая помощь, которая ехала по вызову. «Разлилось топливо, загорелся автомобиль скорой, огонь перекинулся на соседние дома», — написал Евраев. По его словам, в результате происшествия погибла вся бригада медиков.

Департамент здравоохранения Ярославской области уточнил, что в машине скорой помощи ехали три человека — водитель и два фельдшера из Ярославской ЦРБ. «Бригада в этот момент ехала на вызов и находилась без пациента. К сожалению, сотрудники скорой помощи погибли на месте», — говорится в сообщении департамента.

К ликвидации последствий аварии привлекли 39 человек и 13 единиц техники, сообщила во вторник пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Материал дополняется

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Ярославль бензовоз пожары МЧС
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