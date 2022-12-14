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МТС зарегистрировала товарный знак магазина ключей для компьютерных игр

МТС зарегистрировала товарный знак Rushbe для магазина ключей для Steam
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

МТС зарегистрировала бренд Rushbe — магазин ключей для платформы загрузки компьютерных игр Steam, сообщили РБК в пресс-службе компании.

«В условиях когда прямая покупка в Steam невозможна, а альтернативные способы связаны с существенными переплатами и рисками блокировки аккаунта, мы хотим дать геймерам возможность быстро и безопасно получать лицензионные ключи активации с хорошими скидками», — пояснили в МТС. Сейчас проект находится на этапе бета-тестирования, полноценный запуск намечен на лето следующего года.

Представитель МТС не уточнил, каким образом компания приобретает ключи.

Сейчас на Rushbe можно купить около 2,5 тыс. игр, в ближайшие пару месяцев их количество увеличат до 4 тыс. В МТС планируют в перспективе сделать Rushbe «полноценным игровым центром», где можно будет не только покупать ключи, но и получить игру по подписке. «Или поиграть прямо здесь и сейчас с помощью «туманного гейминга» (Fog Gaming) через платформу МТС Fog Play, которую мы запустили в начале декабря 2022 года», — добавили в компании.

Цены на ключи для игр на платформе МТС аналогичны стоимости игр в Steam, в том числе с учетом скидок, убедился корреспондент РБК.

Компания подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака Rushbe 9 июня этого года, 7 декабря ведомство одобрило заявку. Тогда же был зарегистрирован бренд МТС Fog Play. Платформа, которая сейчас тоже находится на стадии бета-тестирования, позволяет запускать игры удаленно на более мощных компьютерах других пользователей, зарегистрировавших свое устройство. Оплачивать при этом нужно каждый час использования чужого компьютера — стоимость игрового часа указывают сами владельцы игровых ПК.

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2 марта американский разработчик игр Valve закрыл для пользователей из России основные способы оплаты в Steam, в том числе карты Visa и Mastercard. Теперь оплатить покупки можно только через PayPal или внутренний кошелек Steam. С похожими трудностями столкнулись пользователи и других игровых сервисов, в частности PS Store, Microsoft Store, Nintendo eShop, GOG и др. После санкций против российского финансового сектора в ответ на начало спецоперации на Украине в марте из России ушли крупнейшие международные платежные системы Visa и Mastercard. Их иностранные карты теперь не работают в России, а российские — за границей.

Steam — платформа загрузки, распространения и потоковой передачи компьютерных игр. В начале 2020 года там было 667 млн аккаунтов, а в прошлом году число ежемесячно активных пользователей составило 132 млн.

Ключи для игр позволяют добавить купленный продукт в свой аккаунт в Steam.

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