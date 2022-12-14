МВД задержало причастных к гибели красноярских полицейских под Херсоном

МВД: задержаны два украинца, причастных к гибели красноярских полицейских на Херсонщине

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Правоохранительные органы задержали двух граждан Украины, причастных к ракетному удару по пункту временной дислокации полиции в Херсонской области, в результате которого погибли трое красноярских полицейских. Об этом начальник ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий сообщил на церемонии передачи наград семьям погибших, сообщает пресс-служба МВД.

Речицкий рассказал, что полицейские Красноярского края, находясь «в служебной командировке в Херсонской области», получили информацию о двух молодых людях, «выполнявших функции корректировщиков» удара.

Первым из них был задержан 17-летний гражданин Украины Роман Литвинов. Он признался, что за денежное вознаграждение «передавал своему «куратору», связанному с ВСУ, сведения о местах расположения подразделений Вооруженных сил и МВД России на территории Голопристанского района Херсонской области». Позже задержали скрывавшегося в Краснодарском крае 18-летнего украинца Лариона Лаврива, который, по данным МВД, передал украинской стороне сведения о местоположении пункта временной дислокации. Его доставили в Херсонскую область.

Возбуждено уголовное дело (по какой статье — не уточняется).

Региональное управление МВД сообщило о гибели троих полицейских из Красноярского края в октябре. В сообщении ведомства говорилось, что 9 октября «при выполнении служебных обязанностей трагически погибли» старший лейтенант полиции Илья Фаустов, прапорщик Алексей Муфтахов и капитан Андрей Рейн.