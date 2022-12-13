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Во Владимирской области в ДТП с автобусом пострадали 17 человек

Во Владимирской области в ДТП с рейсовым автобусом пострадали 17 человек

В Судогодском районе Владимирской области утром произошла авария с автобусом, сообщает региональное управление МВД.

По предварительной информации, водитель рейсового автобуса, следовавшего в сторону Владимира, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и наехал на металлическое ограждение. ДТП произошло на 294-м км трассы Р-132 «Золотое кольцо». Пострадали более десяти человек. Всего в салоне находилось 36 пассажиров, отмечает ведомство.

Мэр города Гусь-Хрустальный Алексей Соколов в своем телеграм-канале сообщил, что в больницы с места аварии доставили 17 человек, в том числе троих детей. «Всем детям помощь оказана амбулаторно», — уточнил Соколов.

Прокуратура организовала проверку. В ведомстве уточнили, что автобус следовал по маршруту Гусь-Хрустальный — Владимир. На место ДТП выезжали сотрудники регионального управления Следственного комитета.

В пресс-службе обслуживающего участок трассы, где произошла авария, управления автомобильной магистрали Москва — Нижний Новгород заявили «РИА Новости», что «дорожных условий, способствующих ДТП, не установлено». Ночью дорогу обработали песко-соляной смесью, так что «зимняя скользкость» на участке отсутствовала.

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ДТП Автобус пострадавшие Владимирская область
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