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120 человек погибли в результате проливных дождей в Конго

Около 120 человек погибли из-за проливных дождей в столице Демократической республики Конго, городе Киншасе. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на правительство страны.

Конкретное число погибших не известно. По данным издания Actualite, власти столицы еще оценивают число погибших.

Ранее к 15:51 по местному времени (17:51 мск) было известно об около 100 погибших.

В июле сильные проливные дожди прошли в городе Мумбаи в Индии. Затопило несколько районов. Точных данных о пострадавших и погибших не было. 

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Дождь Демократическая Республика Конго погибшие
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