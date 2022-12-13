Путин назвал главное оружие против лжи

Владимир Путин назвал твердые знания и любовь к России главным оружием против лжи

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Главным российским оружием против лжи и дезинформации впредь будут «твердые знания, правда и любовь» к родине, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю 75-летия Российского общества «Знание». Его опубликовала пресс-служба Кремля.

«Рассчитываю, что ваш вклад в национальное, суверенное развитие России, всех ее регионов и по всем направлениям будет только расти», — сказал Путин, обращаясь к участникам общества.

Среди таких направлений он перечислил защиту правды о предках и об «испытаниях прошлого, о наших героях, [а также] о каждом, кто сейчас сражается за Родину».

«Мы никому не позволим их очернить и оболгать, а нашим главным оружием против дезинформации и лжи и впредь будут служить твердые знания, правда и любовь к России», — заключил президент.

Путин уже заявлял о попытках «переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей». Спикер Государственной думы Вячеслав Володин обвинял страны Запада в стремлении переписать историю Второй мировой войны и «перечеркнуть подвиг [советского] народа». В январе министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия участвует в большой «информационной войне» на разных фронтах и должна одержать в ней победу.

Путин в конце ноября на встрече с матерями российских военных призвал их не доверять информации в интернете. Противники России используют фейки в качестве информационного оружия, говорил президент. В последнее время этот метод стал более актуальным и эффективным с учетом использования технологий, отмечал Путин.