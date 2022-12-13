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Роспотребнадзор рассказал об опасности «зловещей кротовухи» и трихинеллах

Фото: F. Hecker / Global Look Press
Фото: F. Hecker / Global Look Press

Кротовуха (спиртовая настойка на тушке мертвого крота) представляет опасность для человека, так как кроты часто заражаются глистами, в том числе круглыми червями — трихинеллами. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в телеграм-канале. В ведомстве пояснили, что отвечают на споры о «зловещей кровотухе», появившиеся в соцсетях.

«Спиртовая среда не уничтожает возбудителей зооантропонозных и глистных заболеваний. Употребление продукции, подобной кротовухе, может быть смертельно опасно или привести к инвалидизации», — сказали в пресс-службе.

Трихинеллы проникают в мышцы животных, их можно увидеть только под микроскопом, отметили в ведомстве. Паразиты попадают в организм животных, когда те поедают насекомых. Плоских червей — трематод — находят у кротов в кишечнике, встречается и заражение ленточными червями.

Паразиты, например, клещи или блохи, могут обитать и на шкурах животных. Через них кроты могут передавать человеку опасные инфекционные заболевания, такие как туляремия.

Специалисты предупредили, что в некоторых местах паразитами может быть заражено до 70–80% поголовья кротов.

Туляремия — это инфекция, которая передается человеку от животных и насекомых. В природе она возникает очагами и встречается во всех регионах России.

Возбудитель болезни — бактерия Francisella tularensis. Человек заражается при укусе инфицированным кровососущим насекомым, например комаром, слепнем или клещом. Заболеть можно при соприкосновении кожей или слизистой оболочкой с больным грызуном или зайцем, в том числе на охоте.

В природе туляремией болеют мыши, водяные крысы, ондатры, бобры, хомяки. Если грызун заразит бактерией воду или продукты, заболеть можно, употребив их в пищу.

Инкубационный период болезни составляет от трех до семи дней. Больные туляремией ощущают головокружение, тошноту, головную боль, бессонницу, вялость или, наоборот, возбуждение. Температура их тела повышается до 38–39 градусов.

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Роспотребнадзор алкоголь животные
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