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Общество ,  
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В Екатеринбурге произошла драка со стрельбой из-за киоска с фейерверками

ГУ МВД: в Екатеринбурге владельцы киосков с фейерверками устроили драку со стрельбой

В Екатеринбурге произошла драка со стрельбой из-за киоска с фейерверками
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В Екатеринбурге произошла перестрелка между владельцами киосков с фейерверками, один человек пострадал. Об этом РБК сообщил глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

«По предварительным данным, участниками конфликта стали порядка десяти человек с обеих сторон. Накануне в этом микрорайоне был незаконно установлен киоск для реализации пиротехнических изделий [фейерверков]», — сказал Горелых. Он пояснил, что между предпринимателями возник спор, который перерос в стрельбу. Пострадавшего 2003 года рождения доставили в больницу с огнестрельным ранением, предположительно из травматического оружия.

Полицейские задержали двоих предполагаемых участников перестрелки. На месте происшествия изъяли гильзы, складной нож, кастет и магазин для пистолетных патронов, который был обнаружен в автомобилях, припаркованных рядом, рассказал Горелых.

Горелых уточнил, что начата проверка, по ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Как сообщает E1 со ссылкой на очевидцев, киоски с салютами хотели поменять местами, для этого пригнали эвакуатор. Владельцы павильонов были против и заблокировали машине проезд, указало издание. «Увидели, как начали поднимать ларек с фейерверками. А потом началась стрельба», — сказала изданию продавец находящегося рядом универмага.

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фейерверки Екатеринбург стрельба новости Свердловская область
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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