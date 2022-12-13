Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры перед Новым годом

Перед Новым годом состоятся переговоры российского президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, дата встречи известна, сообщил «Ведомостям» представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Сообщим [о ней] своевременно», — сказал он.

О подготовке к переговорам, которые пройдут в конце декабря, газете сообщил дипломатический источник. Собеседник издания, близкий к администрации президента, допустил, что встреча пройдет в режиме видеоконференцсвязи, но «детали прорабатываются».

В прошлом году в декабре тоже проходили переговоры Путина и Си Цзиньпина и именно в формате видеоконференции. Во время беседы главы государств подвели некоторые итоги 2021 года и обсудили планы на 2022-й.

В этом году состоялись две личные встречи президента и председателя: в феврале Путин посетил Пекин, где проходила Олимпиада, в сентябре он и Си Цзиньпин были на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане.

Между лидерами в 2022 году состоялись также два телефонных разговора, один из них — через день после начала спецоперации на Украине, 25 февраля. Кроме того, Путин и Си Цзиньпин вместе принимали участие в саммите БРИКС в июне — в онлайн-формате.