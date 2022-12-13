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Ефимов назвал нового участника программы льготной аренды земли

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО Москвы)

Новым участником программы столичной мэрии по предоставлению льготной аренды земли по ставке ₽1 ежегодно стало ООО «Туан». Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) «Туан» возведет на западе столицы пищевое производство и создаст таким образом около 500 новых рабочих мест. Инвестор вложит в строительство объекта почти 2 млрд руб.

Компании «Туан» предоставили в аренду на пять лет земельный участок площадью 1,1 га на Рябиновой улице в районе Очаково-Матвеевское, рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. В течение этого времени компания должна построить на нем производственный объект площадью 15 тыс. кв. м.

ООО «Туан» — производственный центр группы компаний «Кофемания», который выпускает на предприятиях в Строгине и Крылатском широкий ассортимент продуктов питания для своей сети.

Как отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, новый корпус в Очаково-Матвеевском позволит компании расширить действующие производственные мощности: «Здесь будут производить хлебобулочные и кондитерские изделия, а также полуфабрикаты и готовые блюда».

Договор с компанией «Туан» стал 13-м с момента запуска льготной программы весной 2022 года. Практика поддержки промышленных проектов через предоставление под них земли в аренду на пять лет без торгов существует с 2016 года, но весной в рамках антикризисной поддержки бизнес ставка по такой аренде снижена до символического ₽1 в год. В рамках заключенных ранее договоров в столице появятся предприятия по выпуску различного оборудования, мебели, строительных материалов, упаковки и продуктов питания. Ранее в ноябре Ефимов говорил, что по имеющимся уже 12 проектам объем частных инвестиций в МаИПы составит более 17 млрд руб.

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